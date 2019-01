Rijk verwacht ruim 5,9 miljard euro aan wegenbelasting in 2019

In 2019 verwacht het Rijk voor 2019 ruim 5,9 miljard euro aan wegenbelasting te innen, bijna 0,2 miljard euro meer dan in 2018. 'De belastingopbrengsten stijgen met name door een groeiend wagenpark, zo meldt het CBS op basis van onderzoek naar de begrotingen van provincies voor 2019.

Rijksdeel en provinciedeel

De wegenbelasting bestaat uit een Rijksdeel en een deel dat bestemd is voor de provincies. De belastingbetaler krijgt overigens maar één aanslag. Het Rijk verwacht voor 2019 opbrengsten van bijna 4,3 miljard euro, 3,5 procent meer dan een jaar eerder. Provincies verwachten ruim 1,6 miljard euro te ontvangen, 2,5 procent meer dan in 2018. In eerdere jaren hadden veranderingen in fiscale maatregelen effect op de opbrengsten, maar in 2018 en 2019 zijn de verwachte opbrengsten vooral hoger door meer autobezit en hogere tarieven bij het Rijk en enkele provincies.

Zeeuwse autobezitters betalen extra verhoging

Zeeland verhoogt het opcententarief, de provinciale toeslag voor de motorrijtuigenbelasting, met 8,3 procent. Deze tariefsverhoging en meer auto’s op de weg zorgen voor ruim 4 miljoen euro hogere inkomsten voor de provincie in vergelijking met 2018. Zeeland gebruikt deze inkomsten om de begroting op orde te krijgen na financiële tegenvallers in de afgelopen jaren. In acht van de twaalf provincies verandert het opcententarief niet. Autobezitters in deze provincies betalen alleen meer wegenbelasting door een verhoging van het Rijkstarief. Het Rijk verhoogt het tarief net zoals Flevoland, Groningen en Friesland.

Benzineauto's

Voor een benzinevoertuig in de gewichtsklasse 1 151 tot 1 250 kilogram, bijvoorbeeld een Volkswagen Golf of Skoda Octavia, betaalt een eigenaar 4 tot 20 euro per jaar meer dan in 2018. De eigenaar van zo’n benzineauto betaalt in 2019 in Noord-Holland 552 euro. Een Zeeuwse automobilist betaalt voor diezelfde auto 608 euro per jaar, een Drentse autobezitter 616 euro. Het Rijksdeel voor benzinevoertuigen in deze gewichtsklasse bedraagt bijna 365 euro per jaar.

Diesel

Voor dieselrijders werken de tariefsverhogingen harder door. Een Zeeuwse dieselrijder met een auto in deze gewichtsklasse betaalt 1 248 euro in 2019, 32 euro meer dan vorig jaar. Het Rijksdeel van dieselvoertuigen in deze gewichtsklasse bedraagt iets meer dan 1 000 euro per jaar.