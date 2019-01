Brand in garage Fluitenberg

Woensdagavond werd er een garagebrand gemeld in een aanbouw van een woning aan De Tippe in het Drentse Fluitenberg.

Werkbank

Na de bluswerkzaamheden bleek er door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken te zijn bij of op de werkbank. De brand was snel uit maar zowel in de garage als woning ontstond veel rook schade.