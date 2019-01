Biologisch en ecologisch beddengoed steeds populairder

In Nederland maken steeds meer mensen de keuze om biologisch beddengoed aan te schaffen. Dit soort beddengoed wordt ook wel ecologisch of organisch beddengoed genoemd.

Over welk soort beddengoed hebben we het eigenlijk?

Het betreft katoenen beddengoed - zoals lakens, kussens, moltons of beddenhoezen - die gemaakt zijn zonder gebruik van chemicaliën. Er zijn dus geen giftige verfstoffen toegepast in het productieproces en evenmin pesticiden of andere ingrediënten die slecht zijn voor gezondheid of milieu. Er zijn tijdens de vervaardiging van het beddengoed uitsluitend natuurlijk geproduceerde katoenvezels gebruikt en alleen ecologische kleurstoffen. Wie ecologisch beddengoed gebruikt, kan voor een breed en scherp geprijsd aanbod terecht op Yumeko.nl en slaapt om uiteenlopende redenen beter dan ooit tevoren.

Welke pluspunten heeft biologisch of ecologisch beddengoed?

Met biologisch, organisch ofwel ecologisch beddengoed slaap je voortreffelijk vanwege de vele pluspunten van dit type beddengoed. De belangrijkste voordelen van biologisch beddengoed van Yumeko.nl zijn:

• Het beddenlinnen, de hoeslakens en alle andere beddengoed-accessoires zijn gemaakt van zijdezacht katoenen materiaal. Dat betekent dat je heerlijk kunt slapen.

• Wanneer je last hebt van allergieën, is biologisch beddengoed vaak dé oplossing. Probeer het maar eens uit en kom erachter dat je eindelijk een goede en lange nachtrust kunt maken zonder telkens te snotteren en te snuiten.

• Je doet iets goeds voor het milieu. Het beddengoed is namelijk op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd.

• Slapen in bedden met ecologische lakens en beddenhoezen is de meest veilige keuze voor jouw gezondheid. Er zijn immers in het productieproces geen schadelijke producten gebruikt. Een zeer belangrijk aspect is ook - vanuit het perspectief van duurzaamheid en gezondheid - de katoenboeren die het katoen voor jouw bedlinnen hebben verbouwd, in veilige omstandigheden hun werk hebben kunnen doen. De katoenboeren die biologisch en duurzaam katoen verbouwen, hebben een proces doorlopen van drie jaar van zorgvuldige procedures. Hierdoor heb je 100 procent de garantie dat jouw bedkatoen duurzaam en ecologisch is vervaardigd.

• Er is een enorme keuze aan biologisch geproduceerde katoenen bedlinnen en lakens. Voor elk type interieur is er beddengoed te vinden dat qua ontwerpen en/of kleuren passend is.

Alvast een heerlijke en goede nachtrust toegewenst in een bed met het meest natuurlijke katoenen beddengoed dat op aarde verkrijgbaar is. Je zult merken dat je nog nooit zo uitgerust wakker werd als in een ecologisch en biologisch katoenen nest!