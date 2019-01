Twee zwaar gewonden bij ongeval in Amstelveen

Bij een verkeersongeval op de Sportlaanin Amstelveen op donderdagochtend 10 januari 2019 zijn twee personen zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen.

Het ongeval vond rond 09.20 uur plaats. Hierbij kwamen een 14-jarige fietser en een 37-jarige motorscooterrijder met elkaar in botsing. Beiden zijn zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De familie van beide slachtoffers is door de politie hiervan op de hoogte gebracht. Een ambulance is door de politie naar het ziekenhuis begeleid.

Het ongeval vond plaats voor een school en veel leerlingen waren getuige van de gevolgen van deze aanrijding. De politie heeft in verband hiermee slachtofferhulp ingeschakeld. Een bemanningslid van de politieheli heeft overzichtsfoto’s gemaakt ten behoeve van het politieonderzoek.