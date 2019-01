SP: Plaats mobiele straatverlichting bij lange storing

De SP in de gemeenteraad van Groningen wil tijdelijke straatverlichting op plekken waar niet meteen reparaties plaatsvinden. Na de geslaagde actie voor werkende straatlantaarns van vorige maand met bewoners uit de bloemenbuurt in de Oosterparkwijk, heeft de SP ook uit andere straten en buurten klachten gekregen. De gemeente moet zorgen dat er overal in de stad goede straatverlichting is zodat gevoelens van onveiligheid voorkomen worden, vindt de SP.