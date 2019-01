Gratis controles camerasystemen ondernemers

In Nederland vonden er in 2009 nog 3.000 overvallen plaats, inmiddels zijn dat er rond de 1.100 per jaar. Vorig jaar kende echter een lichte toename van 3% . Dat laat volgens minister Grapperhaus zien dat we moeten blijven zoeken naar nieuwe wegen om de aanpak van overvallen te versterken.

'Een overval is een afschuwelijk misdrijf met veel impact op slachtoffers. Helaas vinden er gemiddeld nog steeds bijna drie overvallen per dag plaats', aldus Minister Grapperhaus. 'Met ‘Excellent Cameratoezicht’ hebben we de beschikking over een belangrijk nieuw, effectief wapen in de strijd tegen criminaliteit zoals geweld, diefstallen en overvallen. Een verbetering van de kwaliteit van camerabeelden helpt enorm. Ik roep daarom de hulp van ondernemers in, om samen ervoor te zorgen dat de kwaliteit van die beelden toeneemt.'

De minister lanceerde vandaag de campagne in Haarlem. Ondernemers uit Noord-Holland komen als eerste in aanmerking voor de gratis camerascan. Dat is zo geregeld om de aanvragen goed te kunnen verwerken. De landelijke uitrol van de campagne volgt dit jaar.

‘Excellent Cameratoezicht’ is een initiatief van de Rijksoverheid, de politie, het CCV en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland. De politie deelt haar kennis en expertise met ondernemers om ervoor te zorgen dat de camerasystemen goed zijn opgehangen en ingesteld. Want hoewel Nederland meer dan één miljoen camerasystemen kent, zijn er vele niet goed op- of afgesteld.

Camera in beeld

Vandaag is ook de 200.000ste camera ingeschreven in de database Camera in Beeld. In dit project van de politie staat waar er in Nederland publieke en private camerasystemen zijn, gericht op (een deel van) de openbare weg of privaat terrein. Op die manier kan de politie bij een incident snel zien waar er in de buurt camerasystemen zijn, die zij kunnen raadplegen bij de opsporing.