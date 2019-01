Celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeval Westdorpe

De rechtbank in Middelburg veroordeelde vandaag een 24-jarige man uit Goes tot een celstraf van 12 maanden wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast heeft de man een rijontzegging van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar gekregen. De man heeft niet in voorarrest gezeten. De officier van justitie had een gevangenisstraf van 8 maanden geëist.