Aanrijding in Borger

Op de Borgerveldweg in Borger kwamen vrijdagmorgen twee personenwagens met elkaar in botsing.

Door het ongeval raakte beide voertuigen zwaar beschadigd. Over de aard van het letsel dat de inzittenden opliepen door het ongeval is niet bekend.

Ook de brandweer van Borger werd opgeroepen voor bijstand bij de afhandeling van het ongeval. Omdat de aanrijding precies voor de brandweerkazerne had plaatsgevonden, was het voor de brandweerlieden een hele toer om in de kazerne te komen.