Automobilist gewond bij ongeval op Roderweg in Liempde

Bij een ongeval op de Roderweg in Liempde is vrijdagmiddag rond 14.45 uur een man gewond geraakt. De hulpdiensten rukten massaal uit, ook een traumateam kwam ter plaatse.

Boom

De man raakte van de weg en kwam tegen een kleine boom tot stilstand. De man is met onbekende verwondingen per ambulance onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis. Over de oorzaak is niets bekend.