Betere doorstroming N201 zonder verbreding en aanpassing snelheid

Voor een toekomstbestendige provinciale weg N201 tussen Amstelhoek en Vreeland is geen ingrijpende verbreding en geen aanpassing van de huidige maximumsnelheid van 80 km per uur nodig. 'Die keuze leggen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten voor', zo mledtd de provincie Utrecht vrijdag.

Gericht knelpunten aanpakken

'Om de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren en de leefbaarheid te handhaven of zelfs te verbeteren willen GS die voorkeursvariant nader uitwerken en gericht knelpunten gaan aanpakken', aldus de provincie.

S-bocht Hofland/Mijdrecht

Gedeputeerde Staten komen tot deze keuze na vier denkrichtingen te hebben onderzocht om deze druk bereden provinciale weg toekomstbestendig te maken. De provincie wil dit voorstel het komende jaar uitwerken, in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden. Dan worden ook de knelpunten verder uitgewerkt die worden aangepakt. In elk geval wordt de S-bocht bij Mijdrecht (Hofland) uit de weg gehaald. Ook wordt de aansluiting van de N201 met de A2 verbeterd.

Natuur en landschap behouden

Gedeputeerde Dennis Straat: 'We hebben, na een intensief en zorgvuldig proces, duidelijkheid over de toekomst van deze belangrijke weg. Een toekomst waarin het verkeer beter doorstroomt, zonder dat de leefbaarheid in de kernen eromheen achteruit gaat, zonder het landschap en de prachtige natuur aan te tasten. We gaan nu het voorstel uitwerken en zo snel mogelijk knelpunten aanpakken.'

Vier denkrichtingen

Het afgelopen half jaar zijn vier denkrichtingen onderzocht. Dat betrof combinaties met of zonder verbreding tot 2 x 2 rijstroken en wel of niet verhoging van de maximumsnelheid tot 100 km. Tot slot is ook een variant onderzocht waarbij de maximumsnelheid verlaagd werd tot 60 km per uur met een wegafsluiting bij het aquaduct Amstelhoek en een afsluiting tussen de N523 en Kortenhoef.

Kostenraming

Voor elk van deze denkrichtingen is een kostenraming gemaakt. Per richting zijn de effecten op verkeer, geluid, luchtkwaliteit, natuur en landschappelijke inpassing gewogen. Geen van de varianten had alleen positieve effecten. Door gerichte maatregelen kunnen echter de beperkte negatieve aspecten van de voorkeursvariant (geen verbreding, geen aanpassing maximumsnelheid, aanpak knelpunten) positieve effecten worden. Dat is bij de andere drie varianten niet mogelijk.

Drukste weg

De provinciale weg N201 loopt door de provincies Noord-Holland en Utrecht. De hele weg is ruim 56 kilometer lang en loopt tussen Zandvoort en Hilversum. Het Utrechtse gedeelte van deze weg is 16,3 kilometer lang en loopt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland. In Utrecht en in Noord-Holland behoort de N201 tot de drukst bereden provinciale wegen, onder andere omdat deze weg een verbinding vormt tussen de A4, Schiphol, A2 en A27.

Financiën

De realisering van de voorkeursvariant – dat is inclusief de aanpak van knelpunten zoals het verwijderen van de S-bocht bij Mijdrecht en verbetering van de aansluiting op de A2 – vergt een investering van 225 miljoen euro. Mét een bandbreedte van plus of min 50 procent. Die ruime bandbreedte voor minder- of meerwerk, onzekerheden of risico’s is nodig omdat we nog aan het begin van een complex project staan.

Opties

Daar kunnen nog opties voor aanvullende maatregelen bovenop komen, zoals vergroting van de mogelijkheden voor OV en fiets en extra acties voor lucht, geluid en natuur. In het geval dat gekozen zou worden om alle knelpunten aan te pakken en alle potentiële aanvullende maatregelen te nemen, dan kan de investering in de N201 tot maximaal 1,5 miljard euro oplopen. Dat is inclusief een onzekerheidsmarge van 75 procent. Die onzekerheidsmarge is zo ruim, omdat nog niet voor alle mogelijk op te lossen knelpunten en aanvullende maatregelen een ontwerp is gemaakt.

Tussen de 0,225 en 1,5 miljard euro

Tussen die investering van 225 miljoen voor de voorkeursvariant en de maximale investering van 1,5 miljard wanneer alle aanvullende maatregelen genomen zouden worden en alle knelpunten aangepakt zouden worden, alle twee dus met onzekerheidsmarges, zitten een reeks variabelen met verschillende kostenramingen. De Commissie Mobiliteit, Economie en Europa van de Staten bespreekt het voorstel op 28 januari 2019. Daarna behandelen Provinciale Staten het in hun vergadering van 18 februari 2019.