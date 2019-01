Onderzoek naar valse aangifte vrouw van ernstig zedenmisdrijf

De politie stelt een onderzoek in naar een vrouw die een valse aangifte heeft gedaan over een ernstig zedenmisdrijf in Middelburg dat op zondagmiddag 6 januari zou zijn gebeurd. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Politieoproep

Eerder deze week werd door de politie bericht naar buiten gebracht van een onderzoek naar een ernstig zedenmisdrijf in Middelburg. Er werd onder meer een oproep tot getuigen en de vraag om camerabeelden gedaan.

Aangifte vrouw

Aanleiding was een aangifte van een vrouw. Zij zou zondagmiddag 6 januari 2019 in het centrum van Middelburg slachtoffer zijn geworden van een ernstig zedenmisdrijf. De berichten leidden tot veel onrust wat achteraf onterecht is gebleken. Vrijdag is duidelijk geworden dat deze aangifte niet klopt. 'Onderzoek wordt gedaan naar de precieze beweegredenen van de vrouw', aldus het OM.