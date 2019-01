Treinen rijden weer van Leeuwarden naar Hurdegaryp

Omstreeks 19.45 uur kwamen de vrachtwagen en de trein op de overweg aan Achter de Hoven (Campinaterrein) door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De vrachtwagen vevoerden geen gevaarlijke stof, maar melkpoeder.

Door de aanrijding zijn volgens de politie vier personen in de trein licht gewond geraakt, waaronder de machinist. Deze kon ter plaatse worden geholpen aan zijn verwondingen. De chauffeur van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij.

Het spoor is door de aanrijding gestremd. Spoorvervoerder Arriva laat weten dat treinverkeer tussen Leeuwarden – Hurdegaryp stil ligt door de aanrijding. Er worden bussen ingezet.

Rond 16.30 uur was de schade aan het spoor weer hersteld. Hierdoor kwam het treinverkeer weer normaal opgang

#Leeuwarden Er werden geen gevaarlijke stoffen vervoerd in de vrachtwagen. In de vrachtwagen werd melkpoeder vervoerd. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Onze afdeling Verkeersongevallen analyse doet onderzoek. Meer info is op dit moment niet bekend.