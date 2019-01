Fietsster gewond na botsing met auto op rotonde in Boxtel

Aan de Baanderherenweg in Boxtel heeft vrijdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een automobilist. Bij de aanrijding heeft een automobiliste, tijdens het afslaan richting de Achterberghstraat een fietsster over het hoofd gezien.

De fietster is met een flinke klap op de grond terecht gekomen, maar raakte slechts lichtgewond. Het aanwezige ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken, ze heeft er slechts een lichte hersenschudding aan overgehouden. In overeenstemming met de politie is besloten om na het weekend een afspraak te maken om het schadeformulier in te vullen.