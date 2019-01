Twee aanhoudingen in onderzoek naar reeks plofkraken

Eind 2018 en begin 2019 vonden in een korte tijd meerdere plofkraken op geldautomaten plaats in de politie-eenheid Amsterdam. De recherche onderzoekt de verschillende incidenten en een eventuele onderlinge samenhang in de reeks. In dit onderzoek zijn op donderdag 10 januari twee verdachten aangehouden en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Tussen eind oktober 2018 en begin januari 2019 hadden plofkrakers het tien keer op geldautomaten in politie-eenheid Amsterdam voorzien: acht keer in Amsterdam-West, één keer in Amsterdam-Noord en één keer in Aalsmeer. Alleen bij de tweede in de reeks plofkraken bleef het bij een poging, in de andere gevallen werden de geldautomaten met behulp van explosieven opgeblazen. Dit had aanzienlijke schade aan de automaten, gevels en panden tot gevolg. Ook moesten meerdere keren omliggende woningen worden ontruimd, omdat er sprake was van (mogelijk) achtergebleven explosieven. Gelukkig bleef het overal bij materiele schade en vielen er geen gewonden.

Onderzoek en aanhoudingen

De gevaren en maatschappelijke gevolgen van de plofkraken worden zeer serieus genomen en de recherche heeft sinds oktober dus ook intensief onderzoek gedaan. Op donderdag 10 januari zijn hierin twee verdachten aangehouden. Het betreffen een 26-jarige en een 22-jarige man uit Amsterdam.

Mogelijk houden de verschillende plofkraken verband met elkaar. De recherche onderzoekt wat de precieze rol van deze verdachten bij de plofkraken is geweest en heeft het sterke vermoeden dat er meer personen bij de plofkraken betrokken zijn geweest. De recente aanhoudingen verzekeren dan ook niet dat er nu een einde is gekomen aan de reeks plofkraken. Het onderzoek gaat onverminderd door en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Daarnaast zijn er, op basis van wat er nu bekend is over de plofkraken, zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.