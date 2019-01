Vrouw (24) omgekomen bij aanrijding in Amsterdam

In de vroege ochtend van zondag 13 januari 2018, rond 04.00 uur, heeft er een ernstige aanrijding plaatsgevonden op de kruising van de Poeldijkstraat en de Heemstedestraat in Amsterdam West. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht en vraagt getuigen zich te melden.