Rijbewijs ingevorderd na hinderen ambulance

Twee ambulances reden zaterdag 12 januari over de A28 van Assen naar Groningen. Zij vervoerden een patiënt en reden met hoge snelheid en optische en geluidssignalen.

Tijdens deze rit werden zij gehinderd door een bestuurder in een personenauto, hij gaf onnodig meerdere malen groot lichtsignalen en haalde de ambulances in om vervolgens voor hen te gaan rijden en vervolgens met hoge snelheid naar Groningen te rijden. Daar kon de 39 jarige bestuurder worden staande gehouden, zijn rijbewijs is ingevorderd.