Landelijke staking advocaten. Betaalbare rechtshulp onder druk.

In het hele land leggen advocaten woensdagochtend drie kwartier het werk neer. Ook voor de rechtbank in Amsterdam wordt gedemonstreerd.

De actie is een reactie op de plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om de stijgende kosten van de rechtshulp in te perken. De advocaten vrezen dat het straks voor veel mensen onbetaalbaar wordt om een rechtszaak te voeren en willen dat rechtshulp voor iedereen toegankelijk blijft. Volgens Dekker moet er een onafhankelijke instantie komen die moet gaan beoordelen of gesubsidieerde rechtsbijstand nodig is. Hij vindt dat mensen veel te vaak naar de rechter stappen.

Dit valt slecht bij de advocaten die benadrukken dat in de meeste zaken de overheid zelf de tegenpartij is en dat rechtsbescherming een overheidstaak is. Volgens de advocaten zijn ook de vergoedingen voor advocaten in pro Deo-zaken veel te laag.