Vierde Nederlandse Depressiegala op Blue Monday

Mathilde Santing, Roos Schlikker, Sophie Ousri en Pepijn Schoneveld zijn enkele van de vele prominente performers die tijdens het vierde Depressiegala aandacht vragen voor begrip en openheid rondom depressiviteit. Het gala wordt gehouden in Theater Tuschinski in Amsterdam op maandag, Blue Monday, 21 januari 2019.

Initiatiefnemers van het Depressiegala zijn ook dit jaar psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema. "Depressie komt nog altijd erg veel voor", vertelt Van Fenema, één van de initiatiefneemsters vanaf het eerste uur. "De cijfers dalen maar niet. Sterker nog: er komen veel gevallen bij. Eveneens berust er nog altijd een flink taboe op psychische aandoeningen. Dat willen we met deze avond weer een klein stukje meer doorbreken." Het Depressiegala vindt plaats op 'Blue Monday'; de derde maandag van januari die inmiddels bekend staat als de meest depressieve dag van het jaar. Het thema is 'omgeving'.

Volksziekte

Depressie is een ziekte die 1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen treft. Op dit moment zijn ruim een half miljoen Nederlanders depressief. Er is volgens de initiatiefnemers en deelnemers aan het Depressiegala meer aandacht en kennis nodig om deze volksziekte, inmiddels in de top 3 gezondheidsproblemen, beter te bestrijden. Bijvoorbeeld door meer onderzoek naar depressie en goede behandelingen. Maar ook op het terrein van voorlichting en openheid is nog veel kostbaar werk te verrichten.

Positieve aandacht

Het doel van het gala is om depressie op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het gala op 21 januari 2019 openen. De sterren van de avond zijn: Mathilde Santing, Fimme Bakker, Laura van Kaam, Pepijn Schoneveld, Sophie Ousri, Marijke Groot, de dsmmeisjes, globalistaa Rianne Meijer, Christiaan Vinkers, Aafke Romeijn, Roos Schlikker en Adjiedj Bakas.

Samen sterk

De opbrengst van het gala wordt door de Mental Health Foundation gebruikt voor evenementen door het hele land om het stigma rond o.a. depressie te doorbreken." Het geld wat over blijft gaat naar het zelfmoordpreventie platform 113 online. Meer informatie over het Depressiegala vind je op www.depressiegala.nl