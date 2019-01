TBS geëist tegen huisarts (38) voor ontucht met minderjarige patiënten

Misbruik vertrouwen

'Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hij in diverse rollen genoot. Als ouder, als vader bij wie vriendinnetjes van zijn dochter kwamen spelen en ook in zijn functie als huisarts'. Dat zei de officier van justitie woensdag over de 38-jarige Leidenaar.

Amstelveen en Schiedam

Hij wordt verdacht van elf gevallen van ontucht met minderjarigen, van het bezit en vervaardigen van kinderporno en van het heimelijk filmen in de behandelkamers van twee huisartsenpraktijken, een in Amstelveen en een in Schiedam.

Aangifte

De zaak kwam in oktober 2017 aan het rollen toen de ouders van een vriendinnetje van zijn dochter naar de politie stapten om aangifte te doen van ontucht. De man werd daarop aangehouden. Uit het onderzoek dat volgde, blijkt volgens het OM dat hij thuis drie vriendinnetjes van zijn dochter onzedelijk heeft betast en ook zijn eigen dochter. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. Tevens maakte hij opnames hiervan. Die aangetroffen beelden zijn ten laste gelegd als de vervaardiging van kinderporno.

Filmpjes ontkleden

Daarnaast bracht het onderzoek een veertigtal filmpjes aan het licht die opgenomen waren in een praktijkruimte in Amstelveen en één filmpje uit een praktijkruimte in Schiedam. Op beide plekken heeft de man tijdelijk als inval-huisarts gewerkt. Op de filmpjes is te zien hoe (in bijna alle gevallen) minderjarige patiënten zich ontkleden en door hem worden ‘onderzocht’ op intieme plekken.

Heimelijk filmen

Het is strafbaar om zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf filmopnames te maken. Daarnaast blijkt volgens het OM uit de manier waarop de filmpjes door de man zijn gemaakt en ingekort dat hij hiermee een seksuele bedoeling had. Een aantal filmpjes is dan ook tenlastegelegd als de vervaardiging van kinderporno.

Geen enkele medische reden

Verder heeft een hoogleraar huisartsengeneeskunde de filmpjes bekeken en beoordeeld, met daarbij de klacht van de betreffende patiënten in gedachten. In zeven gevallen was er volgens deze deskundige geen enkele medische rechtvaardigingsgrond voor het ‘onderzoek’ aan de intieme delen dat de verdachte verrichtte. Deze zeven gevallen zijn dan ook door het OM ten laste gelegd als ontucht.

Pedofiele stoornis

De verdachte heeft niet willen meewerken aan psychologisch onderzoek ten behoeve van het strafproces. Maar volgens het OM blijkt uit de feiten, uit de observaties van het Pieter Baan Centrum en de rapportage daarover dat de man een pedofiele stoornis heeft.

6 jaar cel met TBS

Het OM eist zes jaar cel, te volgen door TBS met dwangverpleging. Verder heeft het OM de rechter gevraagd om een maximaal durend beroepsverbod, in dit geval voor de duur van elf jaar. Ook vindt het OM dat de man de schade die hij bij zijn slachtoffertjes heeft veroorzaakt, moet vergoeden. Dat komt uit op een totaal van zo’n 66.000 euro. De uitspraak is over twee weken.