Brand Museum Vlaardingen

In het Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade is donderdagochtend brand uitgebroken in een kelder.

De brandweer werd gealarmeerd via het automatisch meldsysteem. De schoonmaakster kwam niet veel later binnen en rook een duidelijke brandlucht. Deze belde de brandweer, en de meldkamer stuurde extra materiaal ter plaatse. Later is er door de brandweer ook opgeschaald naar middelbrand. De brand woedde in de kelder van het museum. Tijdens de brand kwam er enige rookontwikkeling vrij. Omdat ramen niet open konden heeft de brandweer er 3 kapot moeten maken. Op deze manier kon de rook uit het museum worden verdreven.



Stichting salvage is ter plaatse om de schade op te nemen. Volgens de eerste berichten valt de schade aan het museum zelf wel mee, en heeft de brand zich echt beperkt tot de kelder van het gebouw.