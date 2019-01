Vader (48) en zoon (23) opgepakt in groot drugs- en witwasonderzoek

De Rotterdamse politie heeft afgelopen maandag, in een onderzoek naar witwassen en drugshandel, een vader (48) en zoon (23) uit Hoogvliet aangehouden. 'Bij verschillende doorzoekingen zijn in Rotterdam, Berkel en Rodenrijs, Hoogvliet en Zevenhuizen onder andere geld, drugs, chemicaliën, vuurwapens en meerdere auto’s in beslag genomen', zo laat de politie donderdag weten.

Vroeg

De grote actie startte ’s ochtends in alle vroegte. Rond 05.00 uur werd de 48-jarige man in zijn woning in Hoogvliet aangehouden. Bij doorzoeking van de woning onder leiding van de rechter-commissaris werden vermoedelijk verdovende middelen, een vuurwapen met munitie en bijna 40.000 euro gevonden. Naast witwassen wordt de man verdacht van het produceren en verhandelen van drugs en overtreding van de Wet Wapens en Munitie.

Autoverhuurbedrijf

Zijn 23-jarige zoon heeft een autoverhuurbedrijf in Berkel en Rodenrijs op zijn naam waar zelden activiteiten werden gezien. De man is vermoedelijk eigenaar van een aanzienlijk wagenpark, terwijl uit financieel onderzoek blijkt dat de man geen inkomsten heeft die dat bezit kunnen verklaren. De man uit Hoogvliet werd rond 8.30 uur aangehouden op de snelweg A4.

Veel in beslag genomen

Naast de woning van de verdachten in Hoogvliet werden meerdere locaties doorzocht waaronder het autoverhuurbedrijf in Berkel en Rodenrijs, een tuinhuis in Rotterdam en een groot opslagterrein in Zevenhuizen waar verschillende zeecontainers met spullen stonden.

100.000 illegale sigaretten

Op de locatie in Berkel en Rodenrijs werden onder meer 100.000 illegale sigaretten inbeslaggenomen. In het tuinhuis werden grondstoffen en materialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van harddrugs. Daarnaast werden van de verdachten diverse auto’s en een duur horloge in beslag genomen.

dozen met pakjes illegale sigaretten

Gestolen auto's en vuurwapens

In de containers vond de politie onder meer gestolen auto’s en motoren, vuurwapens en een handgranaat, grote hoeveelheden valse merkkleding, en grondstoffen voor het maken van harddrugs ter waarde van minimaal 750.000 euro. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de aangehouden verdachten bij deze goederen. De verdachten die zijn aangehouden zitten in beperkingen en zullen donderdag door de officier van justitie worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.