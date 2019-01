Fietsster overleden na aanrijding met vrachtwagen in Groningen

Een 29-jarige inwoonster van Groningen is donderdag om het leven gekomen na een ernstig verkeersongeval in haar woonplaats.

De vrouw en een vrachtwagen uit Hoogeveen reden over de Vondellaan toen beide met elkaar in botsing kwamen. De vrouw werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, waar zij kort na aankomst overleed.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de aanrijding. Volgens de politie wilde de vrachtwagenchauffeur via een rotonde van de Van Iddekeingeweg naar de Vondellaan afslaan. Op en nabij de rotonde heeft de politie onderzoek gedaan.