Verdachten aangehouden voor moord Esther Paul uit Almere

Volgens de Telegraaf was Paul de ex- van één van de oprichters van de motorclub No Surrender. Paul zou leden van No Surrender hebben getipt over een groot geldbedrag die verstopt zou liggen bij de moeder van Frank G. De 78-jarige moeder van G. werd korte tijd later overvallen en raakte daarbij gewond. Voor de overval zijn twee verdachten opgepakt.

Vlak voor haar dood vreesde Paul voor haar leven. Eind april 2017 dook zij onder in een vakantiepark in Biddinghuizen. Op zo’n acht kilometer van dit vakantiepark werd Paul in het Veluwemeer gevonden. Zij was op gruwelijke wijze om het leven gebracht.