Aanhoudingen voor ongeregeldheden na demonstratie in Utrecht

Toen de demonstranten van de locatie Berlagestraat waren vertrokken, keerde een groep mensen die op de demonstratie was afgekomen zich tegen de politie. Die dreef de groep uiteen. Vaak leidt dat tot de-escalatie en gaan de aanwezigen ieder hun weg. In dit geval is een deel van deze groep vernielingen gaan plegen in de wijk Elinkwijk/Edison. Er kwamen diverse meldingen van vernielingen van o.a. autoruiten en -spiegels in die wijk. Enkele bewoners confronteerden de plegers hiervan, wat leidde tot geweld over en weer. Een man met een hoofdwond is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet gelukt om direct heterdaadaanhoudingen te doen voor de vernielingen en geweld. De politie doet onderzoek en verzamelt hiervoor aangiftes, getuigenverklaringen en camerabeelden. We zetten alles op alles om verdachten van de vernielingen in beeld te krijgen en zo snel mogelijk aan te kunnen houden. Alle melders van vernieling zijn benaderd door agenten om aangifte te komen doen van vernieling.