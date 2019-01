'Mannen niet meer actief benaderd voor dna in zaak Nicky Verstappen'

Tot nu toe is er nog maar één verdachte in deze zaak: Jos B. uit Simpelveld. Dit schrijft de lokale zender L1 donderdag. Wel zijn er nog twee andere sporen gevonden waarvan de eigenaar nog steeds onbkend is. Er blijft dus nog veel onduidelijkheid over. Zo is er bij het levenloze lichaam van Nicky op de Brunssummerheide ook dna gevonden op een tissue met sperma. Ook op de kleiding is er een dna-spoor van een andere man aangetroffen. Maar Justitie gaat er echter vanuit dat het materiaal van Jos B. een 'daderspoor' is. Het dna van B. is in totaal 21 keer aangetroffen onder meer op de binnen- en buitenkant van de onderbroek en op het lichaam van de elfjarige jongen uit Heibloem, zo meldt de krant.

Er waren 23.000 mannen opgeroepen om wangslijm af te staan. Dat hebben inmiddels 16.500 mannen gedaan. 21.500 van de opgeroepen mannen waren gevraagd vanwege erwantschapsonderzoek,om via de familielijn te zoeken naar de eigenaar van het dna-spoor op de kleding van Nicky. Daarnaast is 1500 mannen gevraagd om lichaamsmateriaal af te staan voor een één-op-één vergelijking. In die laatste groep zat ook Jos Brech.

Mannen die nog geen wangslijm hebben afgestaan, hoeven dat ook niet meer te doen. Offcier van justitie Fanny Hilhorst: 'Gezien de stand van het onderzoek is dat niet meer nodig.' Ze doelt op de match en arrestatie van Jos B. Hilhorst tegen de krant: 'De verdachte heeft op dit moment geen plausibele verklaring gegeven voor de aanwezigheid van zijn dna. Bij deze stand van zaken is besloten vooralsnog niet verder te investeren in personen die niet hebben gereageerd op de oproep om vrijwillig dna af te staan.'