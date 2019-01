Aantal overvallen op juweliers stijgt

Na een jarenlange daling is het aantal overvallen op juweliers fors gestegen in het afgelopen jaar. Uit cijfers van verzekeraar Juwon, die het Verbond van Verzekeraars heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal overvallen is gestegen van vijf in 2017 naar tien in 2018. Het aantal ramkraken is wel fors gedaald, van negen in 2017 naar vier in 2018.

Verdubbeling

Maurits Mooij van Juwon, een onderlinge verzekeringsmaatschappij die zich specifiek richt op het verzekeren van juweliers en edelsmeden, waarschuwt voor te veel pessimisme. “Natuurlijk is iedere overval er één te veel. Ten opzichte van een jaar eerder betekenen die tien overvallen in 2018 zelfs een verdubbeling, maar als we het afzetten tegen het lange termijn gemiddelde van zo’n vijfentwintig overvallen per jaar, dan valt het ín verhouding mee.”

Preventie loont

Het aantal overvallen op juweliers is sinds de ‘piekjaren’ 2011 en 2012 fors gedaald. Van 89 in 2011 en 48 in 2013 naar 14 in 2015, 5 in 2017 en nu dus tien in 2018. Volgens Mooij is dat vooral te danken aan het goede en vele werk van de juweliers en de politie. “Preventie loont. Zowel de politie als de juweliers hebben in de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om overvallen te voorkomen en het oplossingspercentage te vergroten. Op een gegeven moment lag de pakkans ruim boven de vijftig procent en werd het zelfs ‘not done’ om een juwelier te overvallen. De kans dat de overval op beeld werd vastgelegd, bijvoorbeeld door een van de vele beveiligingscamera’s, was namelijk bijna honderd procent.”

Waterschade

Uit de cijfers van Juwon blijkt verder dat het aantal winkeldiefstallen in 2018 verder is afgenomen, terwijl de schadelast voor waterschade (door regen en storm) juist met zo’n kwart is toegenomen. En ondanks de krimpende markt is het aantal leden-verzekerden bij Juwon vorig jaar weer verder gegroeid. Begin vorig jaar had de onderlinge verzekeraar 685 juweliers, uurwerkherstelbedrijven en goud- en zilversmeden in de boeken staan, maar dat zijn er nu ruim 700. Juwon heeft 2018 met een positief resultaat afgesloten en dat betekent dat de leden-verzekerden die vorig jaar al bij Juwon waren verzekerd, een premie-restitutie tegemoet kunnen zien.