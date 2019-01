Amsterdamse drugsbestelservice ‘Deals on wheels’ opgerold

Het was zo 'ideaal', tussen tien uur in de ochtend en tien uur in de avond heroïne bestellen, gewoon via de telefoon. De bestelling werd per fiets afgeleverd door ‘deals on wheels’. 'Zo noemde een klant de drugsbestelservice waar ze al jarenlang heroïne bestelde. Met de aanhouding van een 51-jarige restauranthouder uit Amsterdam op 23 juli van dit jaar, kwam een einde aan de drugslijn', zo laat het Openbaar Minsiterie (OM) vrijdag weten.

Doodgeschoten Mohammed Bouchikhi

'De restauranthouder kwam in beeld nadat politie en het Openbaar Ministerie de spreekwoordelijke bouwlamp op de Oostelijke Eilanden had gezet na de dood van de 17-jarige Mohammed Bouchikhi op 26 januari 2017. Wat was daar toch aan de hand, vroegen politie en het OM zich af. Bij een zoektocht naar de mogelijk onderliggende drugshandel kwam de politie uit bij het Oosterpark en het gebied rond de Dappermarkt en niet zozeer bij de Oostelijke eilanden', aldus het OM.

Chef

De aangehouden restauranthouder bekleedde volgens het OM een leidinggevende functie binnen de criminele organisatie. Hij zou de chef zijn die vier fietskoeriers zou hebben aangestuurd. Dat zou blijken uit verklaringen van kopers of betrokkenen. Ook het onderzoek van de politie, waaronder tapgesprekken en observaties, wijst in die richting, stelt het OM.

Heroïne in trapkast

Bij een doorzoeking in de woning van de 51-jarige Amsterdammer treft de politie in de trapkast een zwarte plastic tas aan met witte kleine envelopjes en een zakje met bruine substantie, heroïne blijkt uit onderzoek. In dezelfde kast hangt een plastic tas met een grote hoeveelheid voorgevouwen envelopjes. In de slaapkamer worden tien plastic tassen gevonden, gevuld met lege witte envelopjes.

Cash

De politie vindt ook een aantal telefoons die in verband kunnen worden gebracht met de deallijn en een grote digitale weegschaal. Ook treft de politie ruim 16 duizend euro aan contacten aan. In een toegangsdeur naar een slaapkamer vindt de politie drie doorzichtige boterhamzakjes met in totaal 15 duizend euro. En in een geldkistje ruim duizend euro.

Criminele opbrengst afpakken

De 51-jarige Amsterdammer heeft grof geld verdiend met zijn activiteiten. Dat zeiden de officieren van justitie vanmiddag tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de verdachte. Ze kondigen een vordering tot ontneming aan. Op een later moment zal het OM de rechtbank vragen het geld dat de verdachte zou hebben verdiend af te pakken. Er is reeds beslag gelegd op auto’s en geld.

Eis: Vijf jaar

Tegen de man eiste de officier van justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. In de strafmaat heeft de officier van justitie rekening gehouden met de pleegperiode, het aandeel en de leidinggevende rol van verdachte en het gebruik maken van kwetsbare en verslaafde mensen voor zijn handel. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.