Oud-politieagent en mededaders cel in voor omkoping

Vismaat

Een mededader, een 32-jarige vismaat van de agent is veroordeeld tot 20 maanden. Een andere 47-jarige mededader kreeg 16 maanden opgelegd. Deze laatste man is ook bestraft voor het voorhanden hebben van een semi-automatisch pistool met 30 stuks munitie en een stroomstootwapen.

Criminele contacten

De oud-politieagent heeft zich gedurende anderhalf jaar om laten kopen door veelvuldig voor hem toegankelijke, vertrouwelijke informatie te delen met zijn vismaat. Deze man handelde vaak weer op verzoek van de 47-jarige man. Het ging vooral om het verstrekken van informatie over de criminele contacten van de beide mannen.

Politie slechte naam bezorgd

De rechtbank rekent het de oud-politieagent aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie en het in hem gestelde vertrouwen op grove wijze heeft geschonden. Een politieambtenaar neemt, gelet op zijn taak en functie, een bijzondere plaats in de samenleving in. De man heeft met zijn handelen een ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag hebben. Ook heeft hij schade toegebracht aan het imago van het politiekorps en het vertrouwen van zijn mede politieambtenaren beschaamd.

Afschrikkende werking

De mededaders hebben daaraan actief bijgedragen. De rechtbank vindt dan ook alleen een gevangenisstraf een juiste straf. Deze straf is niet alleen bedoeld om de mannen af te straffen, maar ook om te voorkomen dat anderen op hetzelfde idee komen.