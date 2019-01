Vier gewonden bij ernstige aanrijding A4 Schipluiden

Bij een aanrijding op de A4 ter hoogte van Schipluiden zijn donderdagavond vier personen gewond geraakt toen een vrachtwagenchauffeur uit Roemenië inreed op een stilstaande file. 'Eén van de slachtoffers, is een driejarig meisje, dat ernstig gewond raakte', zo laat de politie vrijdag weten.

Stilstaande file

Op de A4 in de richting van Rotterdam stond donderdagavond rond 19.20 uur een file. De Roemeense vrachtwagenchauffeur zag vermoedelijk deze file te laat en reed achterop zes stilstaande auto’s. Door de klap van de aanrijding raakten drie volwassenen en een kind gewond, zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De volwassenen zijn aan hun verwondingen geholpen en inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Het driejarig kindje was dermate gewond geraakt dat zij is opgenomen.

Chauffeur aangehouden

De Roemeense chauffeur is aangehouden en zal maandag worden voorgeleid. Het team Verkeers Onderzoek en Analyse en het team Opsporing Team Verkeer van de politie doen verder onderzoek naar de toedracht.