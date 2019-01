Schaatskoorts op komst, ijsclubs draaien alvast 'warm'

Friese Elfstedentocht

Het betekent nog niet dat de rayonhoofden van de Friese Elfstedentocht al bij elkaar komen maar toch zal er wel op menig natuurijsbaan vanaf mogelijk zondag al kunnen worden geschaatst. Voor de schaatsliefhebber die de grote sloten en plassen op wil zal nog enige tijd geduld worden gevraagd maar op een groot aantal natuurijsbanen in Nederland is het wel veilig.

Natuurijsbaan

Een groot aantal natuurijsbanen in Nederland hebben door de manier waarop zij hun ijsbaan aanleggen de grootste kans dat er daar het eerst kan worden geschaatst bij een aanhoudende vorstperiode. Het gaat vaak om bijvoorbeeld atletiek- , skeeler of wielrenbanen die bij het begin van de vorstperiode regelmatig met water worden besproeid waardoor je al gauw een ijslaag hebt van ongeveer 3 centimeter en dat is precies genoeg om er op te kunnen schaatsen.

Haakbergen

Een van dit soort ijsbanen is die in Haaksbergen waar op de prachtige combibaan van ijs- en skeelerclub IJSCH altijd heel snel geschaatst kan worden en vaak ook de eerste marathons worden verreden. De baan is ingenieus aangelegd zodat er maar heel weinig vorst nodig is om veilig het ijs op te kunnen.

1e Marathon

Als gevolg hiervan is het bij winterse omstandigheden altijd snel mogelijk een marathon te organiseren. IJSCH heeft hiervoor een speciale werkgroep die onmiddellijk in actie komt zodra de temperaturen weer gaan zakken. In 2018 was de Haaksbergense ijsclub de eerste waar een marathon op natuurijs werd gereden.