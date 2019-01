Aantal verwijderde asbestdaken in vijf jaar verdubbeld

De hoeveelheid opgeruimde asbestdaken is de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld. 'In 2014 is zo’n 6 miljoen vierkante meter gesaneerd, 2018 komt naar verwachting boven de 12 miljoen vierkante meter uit', zo heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

'Abest-subsidie'

'De in 2016 opengestelde subsidie van 75 miljoen euro - 4,5 euro voor iedere gesaneerde vierkante meter met een maximum van 25.000 euro per adres - heeft daarmee goed gewerkt', aldus de staatssecretaris.

Nieuw fonds voor verdere versnelling

Momenteel resteert er in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. Na 2024 is zo’n dak verboden. Voor een verdere versnelling van sanering bereiden het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid een fonds voor. Dat wordt een fonds waar zowel particulieren als agrariërs terecht kunnen: niet iedereen kan het saneren van een asbestdak zomaar betalen. Partijen proberen juist die doelgroep te ondersteunen bij financiering. Het fonds vervangt de huidige subsidieregeling en moet in 2019 in de lucht zijn.

Versnelling sanering

In 2015 is ongeveer 7 miljoen vierkante meter gesaneerd, in 2016 bijna 10 miljoen vierkante meter en in 2017 10,8 miljoen. Vorig jaar zal naar verwachting uitkomen op ruim 12 miljoen. Het ministerie en betrokken partijen zien met het nieuwe fonds bovendien mogelijkheden voor verdere versnelling.

Na 2024 asbestdaken verboden

Asbest is schadelijk voor de gezondheid en daken met asbest zijn de grootste bron van asbestvezels die nog aanwezig is in het milieu. Het is in Nederland al sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in de bouw. Na 2024 zijn ook bestaande daken verboden. De Tweede Kamer stemde op 16 oktober 2018 met brede steun in met dat wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven. Dat voorstel ligt momenteel in de Eerste Kamer.