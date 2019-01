Eerste strenge vorst: -10 graden in Leeuwarden, dinsdag mogelijk sneeuw

In de Friese hoofdstad Leeuwarden daalde afgelopen nacht de temperatuur naar -10,2 graden, zo meldt Weeronline. In De Bilt zakte het kwik naar -5,2 graden. In De BIlt heeft het al sinds 25 januari 2013 niet meer streng gevroren. Mocht het deze winter ook niet strenge vorst komen, dan is dat voor het 6e jaar op rij. Vorig jaar kwam het pas laat in de winter tot lokaal strenge vorst. Dat was op 27 februari in Eindhoven. Het is normaal dat de eerste strenge vorst zich in januari aandient.

Weer koude nacht

Het ziet er naar uit dat het in de nacht van zondag maandag nog kouder wordt. Volgens Weerplaza is matige tot strenge vorst opnieuw mogelijk. Zondag wordt wel een koude maar ook een hele mooie dag. Heel veel zon, in de ochtend nog lichte tot matige vorst en in de middag stijgt de temperatuur naar iets boven het vriespunt.

Dinsdag mogelijk flink pak sneeuw

Er kan komende dinsdag een flink pak sneeuw vallen. Volgens Weeronline gaat het dinsdag sneeuwen en mogelijk krijgen we dan te maken met een laag sneeuw van 5 cm. Voor de ochtendspits in de Randstad zullen de weeromstandigheden verkeershinder opleveren. Het kan glad en druk worden op de weg. De neerslag zal in de loop van dinsdagochtend overgaan in natte sneeuw en regen, maar door bevriezing van natte wegen kan er in woonwijken veel gladheid ontstaan.

IJsbaan Doorn open

Na de vorst in de nacht van zaterdag op zondag heeft de Doornsche IJsclub zondagochtend de ijsbaan kunnen openen. Vanaf 8.00 uur waren de schaatsers welkom op het natuurijs in Doorn.