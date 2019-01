Oudste man ter wereld (113) overleden

In Japan is Masazo Nonaka overleden.

Hij was 113 jaar en 179 dagen oud en was tot vandaag de oudste nog levende man, zo meldt de NOS zondag. Het Guiness World Records reop hem in april 2018 officieel uit tot oudste man. Hij kon niet meer lopen en ontving de oorkonde in zijn rolstoel.

De oudste man nu is de Poolse Duitser Gustav Gerneth, die vandaag 113 jaar en 97 dagen oud is. Vrouwen blijven de ranglijsten aanvoeren; in de vrouwelijke top-10 staan allemaal oudere vrouwen dan Gerneth.Sinds 2015 is Geertje Kuijntjes de oudste Nederlander. Zij is nu ruim 113 jaar oud.