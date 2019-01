Brandweer veegt nogmaals schoorsteenkanaal na schoorsteenbrand in Liempde

Rond 10.00 uur rukte de brandweer vanmorgen uit voor een schoorsteenbrand aan de Bergstraat in Liempde.

Uit de schoorsteen op het dak kan een grote hoeveelheid rook, anders als normaal aldus de bewoners. De brandweer voerde in de woning een inspectie uit en met behulp van van een ladderwagen werd van bovenaf het schoorsteenkanaal geveegd. Later vanmiddag werd de brandweer opnieuw gealarmeerd voor hetzelfde adres. Vermoedelijk zijn achtergebleven restanten opnieuw gaan smeulen. Wederom kwam een ladderwagen uit Den Bosch ter plaatse en werd het schoorsteenkanaal van bovenaf geveegd. Brandende restanten werden onder opgevangen en buiten afgeblust. In beide gevallen heeft de brandweer een overdrukventilator ingezet om de rook uit de woning te verdrijven. Ook werd de weg tijdens de inzet van de hulpdiensten beide keren afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.