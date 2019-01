Vrouw (28) vast voor coldcase Wildervank dood gevonden Derk Kiers (41)

Cold Case

'Het lichaam van Derk Kiers (41) werd in januari 2011 aangetroffen in zijn woning. Sinds enkele jaren werd het onderzoek als een zogenaamde coldcase behandeld. Enkele maanden terug is een nieuw onderzoek gestart', aldus de politie.

Grootschalig rechercheonderzoek

Bij het aantreffen van het lichaam in 2011 was direct duidelijk dat hij slachtoffer was geworden van een misdrijf. Daarop werd destijds een grootschalig rechercheonderzoek gestart. Ondanks enkele aanhoudingen dat jaar, ontstond er geen duidelijkheid rondom zijn dood. Op de achtergrond is in de afgelopen jaren diverse informatie uitgezocht.

Nieuwe fase en getuigenoproep

In 2018 ontving de politie informatie die mogelijk gerelateerd was aan het overlijden van Derk Kiers. Vanwege het lopende onderzoek kan niet gemeld worden wat voor informatie dat was. Met de aanhouding van de verdachte komt het onderzoek in een nieuwe fase. Wat de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is wordt onderzocht. Het rechercheteam kan meer aanhoudingen in de toekomst niet uitsluiten.

Achtergrond

Derk Kies was alleenstaand en woonde met zijn twee honden in Wildervank. Het slachtoffer had geen vaste baan en had wat bijverdiensten van rommelmarkten. Ook deed hij klusjes voor kringloopwinkels.

Coldcasekalender

In 2017 stond de zaak van de omgebrachte Wildervankster op de coldcasekalender. De aanhouding van de verdachte is niet aan de kalender gerelateerd. De politie merkt wel dat door deze kalender er aandacht is en blijft voor oude, onopgeloste zaken. Afgelopen week werd de coldcasekalender van 2019 gelanceerd. Deze kalender wordt verspreid in gevangenissen en bij de reclassering.

Contact politie

Mensen die meer informatie hebben over de dood van Kiers, worden verzocht contact op te nemen. Informatie kan gedeeld worden via het telefoonnummer 0900-8844 of via het e-mailadres coldcase@politie.nl. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.