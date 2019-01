Verdachte voor vergismoord Rob Zweekhorst in cel aangehouden

Maandag is in de gevangenis een 44-jarige Schiedammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs op 1 januari 2014. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Gevangenis

De vandaag aangehouden verdachte zit momenteel een straf uit voor andere zaken. Eerder werd op 20 november 2018 een 51-jarige Schiedammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid, net als zijn vandaag aangehouden plaatsgenoot. 'Het onderzoek in deze zaak is nog steeds in volle gang', aldus de politie. Nog steeds hoopt de politie getuigen te spreken die meer kunnen vertellen over de zaak.

Persoonsverwisseling

Op 1 januari 2014 werd de toen 44-jarige Rob Zweekhorst, vader van twee kinderen, vermoedelijk slachtoffer van een persoonsverwisseling. Hij werd aangezien voor een ander en op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Justitie loofde al snel een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip. Met de aanhoudingen is het team dat de moord onderzoekt een stap verder in het onderzoek. De beloning is nog steeds van kracht wanneer iemand informatie heeft die de zaak rond kan maken.

Informatie nog steeds welkom

Tips zijn nog steeds welkom. U kunt informatie delen via onderstaand tipformulier of de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000, zij geven uw informatie door zonder uw naam of telefoonnummer. Wilt u spreken met Team Criminele Inlichtingen, bel dan 079 - 345 89 99.