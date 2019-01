Rotterdam heeft meeste excellente scholen van Nederland

Rotterdam is in Nederland koploper met de meeste excellente scholen. Maar liefst negen scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs kregen vandaag het predicaat Excellente School 2018 van de Inspectie van het Onderwijs.

Nu totaal 17 excellente scholen in Rotterdam

Het totale aantal excellente scholen in Rotterdam komt daarmee op 17. Nooit eerder waren dat er zo veel. Een excellente school is een school die uitblinkt omdat het onderwijsaanbod inspirerend of innovatief is.

Predicaat

De scholen die vandaag een predicaat ontvingen, zijn Auris Hildernisseschool, Auris Dr. M. Polanoschool, HPC Centrum, Calvijn vestiging Juliana (vmbo-g/t), TooropMavo (vmbo-t), Wolfert Tweetalig (havo en vwo) en Melanchton Wilgenplas (vmbo-b en vmbo-k). Het belangrijkste doel van excellente scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen om zo andere scholen te inspireren. Daarom zijn dit jaar de Excellente Scholen uit 2016 en 2017 ook betrokken bij het uitreiken van de predicaten voor 2018.

Wethouder

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) complimenteert de scholen en leraren voor hun inzet en betrokkenheid. Hij heeft tijdens een bezoek aan twee nieuwe excellente scholen het belang van goede scholen onderstreept: ‘Schoolkwaliteit is een van de zeven thema’s van het nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid. Scholen kunnen geld krijgen uit het schoolontwikkelingsbudget om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Iedere school moet onderwijs van goede kwaliteit bieden, zodat alle kinderen in Rotterdam de kans krijgen om hun talent te ontwikkelen. Een excellente school is het beste voorbeeld voor andere scholen. Zo’n succesvoorbeeld willen we benutten voor het delen van kennis.’

Goede resultaten en excelleren

Een onafhankelijke jury beoordeelt of een school het predicaat verdient. Alleen jarenlange goede onderwijsresultaten zijn daarvoor niet voldoende. Ook moet de school uitblinken op een bepaald gebied, bijvoorbeeld met een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen of een innovatief onderwijsaanbod. Om voor het predicaat in aanmerking te komen, moet een school ook laten zien dat ze kennis deelt met andere scholen, netwerken of vervolgopleidingen.

Over het predicaat Excellente School

Sinds 2015 is de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk voor het predicaat Excellente Scholen. Van 2012 tot en met 2014 organiseerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het predicaat. Het predicaat is bedoeld als zichtbare erkenning en waardering voor de inspanningen van een school.