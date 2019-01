Agenten gewond bij arrestatie agressieve Pool

Twee agenten in opleiding dat een man al schreeuwend met een stok door de Stationsstraat liep en daarmee op drie auto’s sloeg. De studenten vroegen direct om ondersteuning om de vandaal aan te houden. Hierna kwam nog een surveillance eenheid ter plaatse. Bij de arrestatie richtte de man zijn agressie op de agenten. Hij schopte en sloeg hen met een stok. De dienders werden daarbij zodanig in het nauw gedreven dat zij hun wapenstok gebruikten, met pepperspray spoten en drie waarschuwingsschoten losten. Tijdens het tumult sprong de verdachte nog op de motorkap van een aankomende auto, ook probeerde hij nog tevergeefs een vrouw uit haar auto te trekken. De verdachte rende de Julianastraat in waar hij onder veel verzet werd overmeesterd. Hij is ingesloten. Het is nog niet duidelijk waarom de man zo agressief was en of hij onder invloed was. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.

Letsel

Twee agenten liepen bij de schermutselingen aangezichtsletsel op, een andere agent klaagde over pijn aan zijn enkel en moest met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis. Er hebben inmiddels twee gedupeerden aangifte gedaan van vernieling. De politie roept de vrouw op die bijna uit haar auto getrokken werd op om zich te melden via 0900-8844.