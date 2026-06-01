Verdachte in onderzoek naar dode man in Herpen dinsdag voorgeleid

De 35-jarige man uit Oss die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berghem, wordt dinsdag 2 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De verdachte heeft een justitieel verleden en heeft in een eerdere zaak tbs met voorwaarden opgelegd gekregen. Bij tbs met voorwaarden wordt een dader niet opgenomen in een tbs-kliniek, maar verblijft hij onder strikte voorwaarden in de maatschappij. De Rechtbank Gelderland legde die maatregel op 11 juli 2024 op naar aanleiding van een geweldsincident op 1 augustus 2023 in Ede.

In het buitengebied tussen Berghem en Herpen troffen passanten vrijdagmiddag 29 mei een overleden man aan. In de vroege ochtend van zaterdag 30 mei hield de politie daarop een 35-jarige man uit Oss aan. Het onderzoek naar wat het slachtoffer precies is overkomen en onder welke omstandigheden dat gebeurde, gaat onverminderd door. In verband met het onderzoek en de privacy van de betrokkenen worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan over de stand van zaken in het onderzoek.