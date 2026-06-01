Digitaal procederen in algemeen bestuursrecht mogelijk bij rechtbank Limburg

Burgers, bestuursorganen, bedrijven en gemachtigden kunnen vanaf 1 juni 2026 digitaal procederen binnen het algemeen bestuursrecht bij de rechtbank Limburg.

Het gaat om een pilot. Denk bijvoorbeeld aan zaken in het kader van de Omgevingswet, Gemeentewet of toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget).

Toegang via webportaal Mijn Rechtspraak



Digitaal procederen biedt een snelle en eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Via het webportaal Mijn Rechtspraak kan er worden ingelogd met DigiD (voor burgers), eHerkenning (voor organisaties en andere juridische professionals) of me de Advocatenpas (voor advocaten).

Op de pagina inloggen digitale diensten Rechtspraak staat meer informatie over de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de digitale diensten van de Rechtspraak.

Wilt u alvast meer lezen over digitaal procederen via Mijn Rechtspraak? Bekijk dan de pagina veelgestelde vragen digitaal procederen.

Digitaal procederen



Digitaal procederen is onderdeel van digitalisering binnen de Rechtspraak. De Rechtspraak realiseert de komende jaren eenvoudige digitale toegang voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers in de rechtsgebieden civiel recht en bestuursrecht.