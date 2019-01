Vrouw veroordeeld voor medewerking aan overval op supermarkt waar ze werkte

De vrouw werkte als avond-leidinggevende bij een supermarkt in Eindhoven. Op 20 juli 2017 hielp zij 2 mededaders vlak voor sluitingstijd bij een overval op de winkel. Hierbij werden het aanwezige personeel en de klanten bedreigd. De vrouw haalde met de mannen de kluis leeg en zij gaf de mannen het apart gelegde geld dat uit de kassa gehaald was.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat een overval, zeker als daarbij met wapens wordt gedreigd met geweld, een bijzonder traumatische gebeurtenis is voor de slachtoffers. De vrouw hield op geen enkele wijze rekening met de slachtoffers toen zij besloot met haar mededaders op deze manier snel aan geld te willen komen. Ook heeft de vrouw het vertrouwen van haar toenmalige collega’s en leidinggevende op schokkende wijze beschaamd.

De rechtbank veroordeelt de vrouw ook tot het betalen van een schadevergoeding van 1.500 euro aan een voormalige collega.