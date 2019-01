Politieman krijgt kogel in arm na schiettraining

Dinsdagmiddag is na afloop van een schiettraining in het Limburgse Sevenum een politieman uit de eenheid Limburg gewond geraakt. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Kogel in arm

'In de onderhoudsruimte van de dienstwapens is na de training een schot afgegaan. De politieman raakte gewond aan zijn arm. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie.

IBT Centrum Sevenum

Het incident gebeurde rond 15.00 uur in het trainingscentrum in Sevenum. De arbeidsinspectie is in kennis gesteld en er is een intern onderzoek opgestart. Voor alle betrokken medewerkers is opvang geregeld.