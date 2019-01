Actie 'Zonder straf van je wapen af' levert al 8 vuurwapens op

Met de wapeninleveractie 'Zonder straf van je wapen af', binnen eenheid Rotterdam heeft de politie nu al een flinke buit binnen: in twee dagen tijd zijn er al acht vuurwapens ingeleverd. 'Ook zijn er een hoop andere wapens naar binnen geharkt', zo laat de politie woensdag in een tussenstand weten.

Tot en met 3 februari

'In totaal zijn er 37 wapens ingeleverd. De wapeninleveractie loopt van 21 januari tot en met 3 februari. Men kan twee weken lang alle wapens inleveren zonder strafrechtelijk vervolgd te worden voor illegaal wapenbezit', aldus de politie.

Wapentuig

Acht vuurwapens, zestien messen, vier zwaarden, een boksbeugel, een luchtbuks, een seinpistool, een balletjespistool en een op een vuurwapen lijkend voorwerp: op de derde dag van de wapeninleveractie kan de politie al een mooie inventarisatie opmaken van de ingeleverde wapens. In totaal zijn er 37 wapens ingeleverd binnen twee dagen. Ook is er munitie gedeponeerd.

Wapenbezit kent alleen verliezers

Alle wapens, met uitzondering van vuurwapens, kunnen tijdens de actie van 21 januari tot en met 3 februari anoniem gedeponeerd worden in een wapenkluis of een ton op zes grote politiebureaus in de regio. Ook een vuurwapen kan worden ingeleverd, maar niet anoniem.

Vuurwapens op afspraak opgehaald

Vuurwapens worden op afspraak opgehaald op een afgesproken adres om te voorkomen dat mensen met het wapen moeten reizen of er een politiebureau mee binnenlopen. De vuurwapens worden onderzocht op het moment dat deze zijn ingeleverd. Meer informatie over de wapeninleveractie vind je ook op www.leverjewapenin.nl.

De zoveelste

Ook spoken word artist Christopher Blok staat op tegen wapenbezit. Special voor deze wapeninleveractie schreef Christopher een tekst waarin hij mensen oproept om een vuist tegen wapenbezit te maken. 'Ik doe mee aan deze actie om mensen, jong en oud, bewust te maken van hun acties. De gevolgen van wapengebruik zijn voor niemand een ver-van-mijn-bed-show. Iedereen kan slachtoffer worden van wapengeweld.'

Lever je wapen in

Wil je zelf ook een wapen inleveren? Een slag- stoot- of steekwapen kun je dus anoniem deponeren op een van de volgende locaties: Doelwater Rotterdam, Blijdorpplein Schiedam, Slotlaan Capelle, Zuidplein, Schoutstraat Spijkenisse en de

Overkampweg Dordrecht. Wil je een vuurwapen inleveren? Maak dan een afspraak via 0900-8844. En dan komt de politie, in burgerkleding en in een onherkenbaar auto, bij jou langs om het wapen op te halen.