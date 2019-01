Opnieuw blazer bij ESD in Farmsum

Door de blazer wordt er een stofwolk van zand en petroleumcokes de lucht in geblazen. Deze kan zich over grote afstand verspreiden. Zo ook na de blazer van donderdagmorgen. In de sneeuw is in de wijde omtrek goed te zien waar de stof terecht is gekomen.

Hulpdiensten hebben groot opgeschaald om de effecten van de stofexplosie in kaart te brengen. Er is zwarte stof aangetroffen in de haven van Delfzijl en in een woonwijk in Farmsum.

Het gebeurd regelmatig bij het bedrijf dat er een blazer plaatsvindt.