Celstraffen geëist tegen mannen voor seks met een minderjarig meisje

‘Eigen gerief zwaarder laten wegen’

De zwaarste straf is geëist tegen een verdachte uit Winschoten omdat hij meer dan een jaar lang wekelijks seksueel contact heeft gehad met het meisje. Ook zou hij hierbij het meisje van drugs hebben voorzien. De officier van justitie zei hierover op zitting: ‘Als de verdachte op enig moment al niet op de hoogte was van de minderjarigheid van het meisje, heeft hij in ieder geval gegronde redenen gehad om te vermoeden dat ze minderjarig was. Verdachte is hier volkomen aan voorbij gegaan en hij heeft zijn eigen gerief zwaarder laten wegen.’ De officier van justitie rekent hem dit zwaar aan en komt dan ook tot de volgende strafeis, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 42 maanden.

Achtergrond

De officier van justitie vervolgt acht mannen voor het hebben van seks met een minderjarig meisje. Het slachtoffer werd door haar oom onder andere aangeboden op datingsites. Deze hoofdverdachte is inmiddels veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn nichtje, die jonger was dan 16 jaar, voor het vervaardigen en in bezit hebben van kinderporno en voor mensenhandel met betrekking tot het meisje. Hij kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 8 jaar en Tbs met dwangverpleging.

De acht verdachten zijn mannen in de leeftijd van 25 tot en met 46 jaar afkomstig uit Winschoten, Almere, Groningen, Drouwen, Den Helder en Hoogeveen. Op vrijdag 25 januari staan wederom vier verdachten voor de rechter.

De rechtbank Noord-Nederland doet uitspraak op 1 maart 2019.