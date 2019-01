'CO2-uitstoot sinds 1990 nog niet gedaald'

De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen was in 2017 13 procent lager dan in 1990. De afgelopen vijf jaar was de uitstoot vrijwel constant. De CO2 carbon dioxide emissie was in 2017 nog niet gedaald ten opzicht van 1990. Dat blijkt uit definitieve cijfers van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / Emissieregistratie en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek . De cijfers zijn de basis voor de doorberekening die het PBL Planbureau voor de Leefomgeving heeft gemaakt in de Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020.

De uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO2 lag in 2017 een fractie (1 procent) boven het niveau van 1990. De laatste jaren is de trend in CO2 emissie stabiel: afgezien van schommelingen is er geen toename of afname.

De uitstoot van CO2 is dus niet meegestegen met de groei van de economie die 73 procent bedraagt over de periode 1990- 2017. Belangrijk voor de vermindering van CO2 emissies waren de verhoging van het rendement van elektriciteitscentrales; meer elektriciteitsproductie uit wind en zon; minder gebruik fossiele brandstof per afgelegde kilometer en betere isolatie en een grotere inzet van hoogrendementsketels in woningen en bedrijfsgebouwen. Daar staat tegenover dat de groei van mobiliteit en toename van de elektriciteitsproductie tot meer emissies hebben geleid.

Overige broeikasgassen

De daling van de uitstoot van alle broeikasgassen is toe te schrijven aan de afname van de overige broeikasgassen: methaan, lachgas (distikstofoxide) en de F-gassen. De uitstoot van methaan en lachgas daalde met respectievelijk 43 en 52 procent. De totale uitstoot van F-gassen was in 2017 76 procent lager dan in 1990. Deze reducties zijn het gevolg van maatregelen van het Reductieplan Overige Broeikasgassen (1999-2012).

De totale uitstoot van broeikasgassen was in 2017 ruim 1 procent lager dan een jaar eerder. Deze recente daling komt doordat er minder steenkool is ingezet voor de elektriciteitsproductie.