Strafzaak moord Martin Kok wordt niet aan Amsterdamse rechtbank overgedragen

Ook verdacht van twee andere moorden

Bij de rechtbank Midden-Nederland loopt sinds juli vorig jaar de strafzaak tegen de verdachte. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Martin Kok in Laren op 8 december 2016 en een poging tot moord op de misdaadblogger, eerder die dag in Amsterdam. De verdachte wordt, samen met anderen, ook verdacht van betrokkenheid bij twee andere moorden en deelname aan een criminele organisatie.

Rechtbank Amsterdam

Deze zaak wordt bij de rechtbank Amsterdam behandeld. In die zaak heeft de officier van justitie aangekondigd dat verklaringen van een kroongetuige ingebracht zullen worden. De officier van justitie heeft de rechtbank Midden-Nederland gevraagd om de zaak van de moord op Martin Kok over te dragen aan de rechtbank Amsterdam zodat alle zaken door één rechtbank behandeld kunnen worden. Voor het Openbaar Ministerie speelt het gegeven van die kroongetuige daarbij een rol.

Overdracht juridisch niet mogelijk

De rechtbank Midden-Nederland heeft onderzocht of die overdracht van de zaak van de moord op de misdaadblogger juridisch mogelijk is. De uitkomst van dat onderzoek is dat dat niet het geval is. Martin Kok is om het leven gebracht in Laren, dat onderdeel is van het arrondissement Midden-Nederland. Daarmee is de rechtbank Midden-Nederland bevoegd om de zaak te behandelen. Dat betekent ook dat een eenmaal bestaande bevoegdheid in een later stadium niet kan wijzigen.

Voortzetting rechtbank Midden-Nederland

‘Is vervolging eenmaal bij het daartoe bevoegde gerecht aangevangen, dan blijft dat gerecht bevoegd’, aldus de rechtbank. Alleen al om die reden zal de rechtbank de behandeling van de strafzaak tegen de 25-jarige verdachte niet overdragen maar voortzetten. De eerstvolgende zitting vindt plaats op 18 april 2019. Het gaat dan om een zogenoemde pro-formazitting, de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.