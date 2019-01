Celstraf voor overval met bijl op Amersfoortse supermarkt

Kassalades

De man is op klaarlichte dag met een grote bijl naar een filiaal van de Jumbo in Amersfoort gegaan. Binnen heeft hij twee kassamedewerkers gesommeerd de kassalades open te maken en het geld aan hem te geven. Het is algemeen bekend dat slachtoffers van dergelijke overvallen nog geruime tijd zowel lichamelijk als geestelijk hinder en klachten kunnen ondervinden Ook rekent de rechtbank het verdachte zwaar aan dat hij zich tijdens de overval op geen enkele manier heeft bekommerd om de gevoelens van de medewerkers en de klanten, waaronder een jong kind.

Onder invloed

Tijdens de overval was de Amersfoorter onder invloed van drugs en alcohol. Daarnaast is de man gediagnosticeerd met schizofrenie en een verstandelijke beperking. In de periode voor de overval ging het steeds slechter met hem. Hij heeft toen psychische hulp gezocht, maar heeft dit vanwege de lange wachtlijsten niet gekregen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Gelet op de informatie uit het dossier en de rapporten van de deskundigen is de rechtbank van mening dat de man tijdens het plegen van de overval verminderd toerekeningsvatbaar was. Naast de gevangenisstraf legt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden op. Zo moet hij zich verplicht laten behandelen en mag hij zich niet binnen 500 meter van het jumbo-filiaal in Amersfoort bevinden. Omdat kans op herhaling erg groot is vindt de rechtbank dat de behandeling van de man direct moet starten.