Code oranje in Groningen en Drenthe

In het Groningen en Drenthe komt verraderlijke gladheid door ijzel en sneeuw voor. Door de gladheid zijn er al flink wat aanrijdingen gebeurd.

Voornamelijk in Friesland was het spekglad. Onder meer op de A32 tussen Leeuwarden en Meppel en op de A7 tussen Heerenveen en Groningen is het spekglad. Weggebruikers wordt aangeraden om deze wegen te mijden.

In de loop van de avond liepe de temperaturen op en werd de waarschuwing voor Friesland en Overijssel ingetrokken. Daar is de winterse neerslag overgegaam in regen en verdween de gladheid.

Code oranje geldt alleen nog voor de provincies Groningen en Drenthe.