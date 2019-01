Man zwaargewond bij schietpartij in Schiedam

De politie is een onderzoek gestart naar een incident vrijdagavond 25 januari in Schiedam. Bij het incident is een 48-jarige man uit Krimpen aan den IJssel gewond geraakt. Een 52 -jarige man uit Schiedam en een 42-jarige man met nog onbekende woonplaats werden aangehouden.

Rond 21.15 uur kreeg de politie de melding dat de man uit Krimpen aan den IJssel tegen zijn wil zou worden vastgehouden, mogelijk in de omgeving van Schiedam. Direct werd een uitgebreid onderzoek opgestart en met een fors aantal eenheden werd naar de man gezocht.

Schietpartij

Even later die avond kwam de melding dat er mogelijk geschoten zou zijn in een woning aan de Rozenburgstraat in Schiedam. Daarbij zou een gewonde man uit de woning een auto in zijn gedragen, waarna de auto vertrok.

Agenten achtervolgden het voertuig dat op weg bleek naar het Vlietlandziekenhuis. Aan het Vlietlandplein hielden de agenten de auto staande. In het voertuig troffen agenten een man aan met een schotwond. Het bleek te gaan om de man waar de politie naar op zoek was. Hij is voor behandeling alsnog naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto (42, adres onbekend) werd aangehouden. Zijn auto werd in beslag genomen.

Instap en onderzoek

Ondertussen werd een instap gedaan bij de woning aan de Rozenburgstraat. Voor de woning werd een 52-jarige man uit Schiedam aangehouden. Een vuurwapen dat werd aangetroffen werd in beslag genomen. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld en wat de aanleiding is voor het hele incident is nog niet bekend. De politie stelt hiernaar een nader onderzoek in.